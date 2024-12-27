Президент Алжира выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.