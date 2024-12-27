https://news.day.az/officialchronicle/1718923.html Председатель Суверенного совета Республики Судан направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями Председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Председатель Суверенного совета Республики Судан направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями
Председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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