Председатель Суверенного совета Республики Судан направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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