Самолет AZAL, вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку - ОБНОВЛЕНО
Капитан авиалайнера J2-8717 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Минеральные Воды, принял решение вернуться в международный аэропорт Гейдар Алиев сразу после взлета, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на AZAL.
Как сообщается, решение было принято после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.
Самолет успешно приземлился в Баку в 10:13 по местному времени.
Информация о дальнейших рейсах в Россию будет предоставлена в ближайшее время.
12:34
Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
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