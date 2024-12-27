Самолет AZAL, вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку

Капитан авиалайнера J2-8717 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Минеральные Воды, принял решение вернуться в международный аэропорт Гейдар Алиев сразу после взлета, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на AZAL.

Как сообщается, решение было принято после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Самолет успешно приземлился в Баку в 10:13 по местному времени.

Информация о дальнейших рейсах в Россию будет предоставлена в ближайшее время.

12:34

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевший в Минеральные Воды, вернулся в Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.