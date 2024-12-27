Азербайджанские танкисты оттачивают боевые навыки

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с танковыми подразделениями азербайджанской армии были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были выведены из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На очередном этапе учений на командных пунктах на территории был осуществлен процесс принятия решений штабом, заслушаны доклады командного состава в соответствии с учебно-боевой задачей.

В заключение, согласно сценарию учений, подразделениями были выполнены задачи по приближению к условному противнику, уничтожению целей условного противника в движении и с места. Основное внимание при проведении учений было уделено повышению боеспособности танковых подразделений, совершенствованию профессионализма военнослужащих, обеспечению боевой слаженности танковых подразделений и личного состава.