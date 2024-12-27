Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN

10 сентября 2024 года в Шэньчжэне состоялось торжественное мероприятие, посвященное концепции Huawei ULTIMATE DESIGN. Впечатляющие выступления и волнующая музыка на мероприятии идеально продемонстрировали суть концепции ULTIMATE DESIGN. Танцоры языком тела проиллюстрировали взгляды и решимость Huawei в достижении новых высот в области разработки инновационных технологий. Композиция бренда HUAWEI "Dream it Possible" отражает стремление к мечтам и подчеркивает, что все инновационные прорывы и достижения компании стали возможными благодаря вере в собственный успех.