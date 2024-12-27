https://news.day.az/officialchronicle/1718807.html Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре