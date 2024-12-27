Новые правила торговли алкоголем в Азербайджане

В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной цены.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной розничной цены на физических лиц будет наложен штраф в размере 100 манатов, на должностных лица - в размере 800 манатов, на юридических лиц - в размере 2 тысяч манатов.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ужесточают контроль за назначение незарегистрированных лекарств.