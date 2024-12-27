Торал Байрамов перейдет в "Трабзонспор"?

Игрок сборной Азербайджана по футболу Торал Байрамов может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, 23-летний левый защитник "Карабаха" заинтересовал "Трабзонспор".

Представитель Суперлиги хочет пополнить свой состав универсальным игроком. У Торала, который может играть как на позиции защитника, так и полузащитника на правом фланге, контракт с "Карабахом" до лета 2026 года.

Отметим, что Байрамов ранее входил в сферу интересов "Галатасарая".