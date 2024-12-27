https://news.day.az/sport/1718906.html Торал Байрамов перейдет в "Трабзонспор"? Игрок сборной Азербайджана по футболу Торал Байрамов может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, 23-летний левый защитник "Карабаха" заинтересовал "Трабзонспор". Представитель Суперлиги хочет пополнить свой состав универсальным игроком.
Торал Байрамов перейдет в "Трабзонспор"?
Игрок сборной Азербайджана по футболу Торал Байрамов может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, 23-летний левый защитник "Карабаха" заинтересовал "Трабзонспор".
Представитель Суперлиги хочет пополнить свой состав универсальным игроком. У Торала, который может играть как на позиции защитника, так и полузащитника на правом фланге, контракт с "Карабахом" до лета 2026 года.
Отметим, что Байрамов ранее входил в сферу интересов "Галатасарая".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре