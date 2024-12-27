Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни

Власти Чечни накануне сообщали о том, что "по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших" в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL.

Как сообщили Day.Az в Администрации президента Азербайджана, страна не нуждается в какой-либо помощи и не примет ее.

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщил источник в АП.