Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой близ Актау

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL близ казахстанского города Актау.

Как передает Day.Az, об этом написал пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов в своем телеграм канале.

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил посольство Азербайджана в Узбекистане и выразил соболезнования послу Гусейну Гулиеву и братскому азербайджанскому народу", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее А.Арипов направил соболезнования в связи с авиакатастрофой премьер-министру Азербайджана Али Асадову.