Информация о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL поступила от России - Минтранс Казахстана
Информация о взрыве кислородного баллона в самолете "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) поступила от России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.
"Информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53.
Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы.
На брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова", - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
Ранее мы сообщали, что в Казахстан направляются близкие родственники раненых при крушении самолета AZAL.
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