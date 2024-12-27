https://news.day.az/society/1718765.html В Азербайджане ряду лиц будут назначены доплаты к трудовой пенсии В Азербайджане за выслугу лет сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут назначены доплаты к трудовой пенсии. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 3.5 закона "О трудовых пенсиях", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджан.
В Азербайджане ряду лиц будут назначены доплаты к трудовой пенсии
В Азербайджане за выслугу лет сотрудникам дипломатической службы и членам их семей будут назначены доплаты к трудовой пенсии.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 3.5 закона "О трудовых пенсиях", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджан.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
Отметим, что сегодня полностью выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за декабрь.
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