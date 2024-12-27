24 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана, организованного при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Вокальной школы Бюльбюля, сообщает Day.Az.

Выступившая на открытии доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы рассказала о значении фестиваля для развития национального искусства.

В Азербайджанской национальной консерватории был представлен концерт преподавателей и студентов "Наследие Бюльбюля" и проведен научный семинар "Азербайджанский национальный вокал". В Фонде Бюльбюля прошел концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля, концерт "Арии и романсы русских композиторов" и концерт памяти народного артиста Шахлара Гулиева с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в сопровождении камерного ансамбля филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова. В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел "Вечер камерной музыки" с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова. В конференц-концертном салоне имени Фикрета Амирова была представлена программа "Новые произведения" - новые песни и романсы композиторов,

В заключительный вечер под руководством дирижёра, народного артиста Азербайджана Фахреддина Керимова, в сопровождении симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева) выступили солисты - народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Фарид Алиев, Инара Бабаева, Рамиль Гасымов, Антон Ферштандт, хор театра и Адиль Ахундов. В программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

Фото - Кямран Багиров

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.