Президент Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку

28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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