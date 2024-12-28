https://news.day.az/officialchronicle/1719042.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку - ФОТО 28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку - ФОТО
28 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с различными транспортными средствами специального назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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