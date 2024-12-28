Семинар по новым правилам в дзюдо

Сегодня Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) провела общереспубликанский семинар с участием 150 тренеров из разных регионов страны.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались планы на следующий год, календарь соревнований, а также разъяснялись новые правила, которые будут применяться в дзюдо.

На встрече, которая прошла в Азербайджанской академии спорта, присутствовали советник президента ACF и председатель судейского комитета Натиг Багиров, исполнительный вице-президент Рашад Расуллу, заместитель генерального секретаря и спортивный директор Камран Талыбов, менеджер по внутренним соревнованиям Агаяр Ахундзаде и менеджер по образованию Орхан Оруджзаде.

В ходе встречи спортивным организациям и тренерам было еще раз разъяснено, что Федерация обязывает использовать программу "Judo Manager". Кроме того, состоялось обсуждение правил присвоения поясов и данов, а также участникам были подробно разъяснены процедура лицензирования и требования клубов.

Участникам семинара напомнили о необходимости соблюдения требований Закона Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте" и потребовали обеспечить наличие у всех спортсменов справок о состоянии здоровья. Кроме того, был представлен календарь мероприятий, которые пройдут в 2025 году, и подробно обсуждены правила участия в предстоящих соревнованиях.

Далее участникам семинара был представлен проект руководства по сертификации и лицензированию тренеров. Целью документа является определение процесса обучения и подготовки, развития, оценки и лицензирования тренеров для лиц, занимающихся дзюдо на профессиональном или любительском уровне. После завершения обсуждения проекта документа с сообществом дзюдо окончательный проект будет представлен на утверждение Исполнительному комитету ACF.

Во второй части семинара председатель судейского комитета Натиг Багиров дал тренерам теоретическое и практическое разъяснение новых правил, объявленных Международной федерацией дзюдо, и ответил на их многочисленные вопросы в этой связи.

В ходе встречи ряду тренеров были вручены степени дан.