Стало известно о состоянии здоровья раненых в авиакатастрофе, продолжающих лечение в "Yeni Klinika"

Продолжаются обследования и лечение доставленных в Баку 14 человек, пострадавших в результате крушения самолета AZAL вблизи города Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Их состояние оценивается как стабильное.

Как передает Day.Az, об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Как сообщалось ранее, лица, пострадавшие в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском городе Актау, госпитализированы в "Yeni Klinika", подведомственную TƏBİB.

Из пациентов, обследованных в отделении скорой и неотложной медицинской помощи медицинского учреждения, один человек был помещен в реанимацию, а другие - в соответствующие отделения.

В настоящее время обследования и лечение 14 человек продолжаются, состояние 12 из них оценивается как стабильное.

Одной из пострадавших, поступившей с переломами верхней челюсти, голени и таза была успешно проведена хирургическая операция. Состояние пациентки, перенесшей операцию по остеосинтезу с помощью внешнего фиксатора, стабильно.

Состояние одного из пациентов оценивается как стабильно тяжелое", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Ранее мы сообщали, что в России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL.