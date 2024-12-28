Достигнуты положительные результаты в области делимитации и демаркации азербайджано-армянских границ - МИД Азербайджана
В течение 2024 года были достигнуты положительные результаты в области делимитации и демаркации границ Азербайджана с Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года.
"По соглашению, достигнутому комиссиями Азербайджана и Армении, занимающимися делимитацией границ, возглавляемыми заместителями премьер-министров двух стран, была проведена делимитация и демаркация участка государственной границы протяженностью до 13 километров с обеспечением возвращения под суверенный контроль Азербайджана оккупированных Арменией сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.
Вышеуказанное соглашение стало первым результатом возвращения Арменией оккупированных территорий путем двусторонних переговоров и установления делимитации и демаркации части официальной государственной границы между двумя государствами.
"Кроме того, еще одним значительным прогрессом в делимитации границы стало согласование положений соответствующих комиссий с обеих сторон, что имеет важное значение с точки зрения продвижения процесса, регулируя совместную работу комиссий на следующем этапе", - говорится в отчете ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре