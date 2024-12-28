Почему в рухнувшем самолете AZAL пассажиров попросили перейти вперед?

Для управления самолетом необходимы исправные системы управления. На кадрах, снятых после аварии, видно, что воздушное судно получило повреждения, что вызвало серьезные проблемы с управлением.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Xəzər Xəbər пилот AZAL с 15-летним стажем Серхан Мехерремов.

По его словам, в таких ситуациях крайне сложно принять правильное решение. Например, приводнение самолета далеко не всегда является правильным выбором и часто технически невозможно.

Капитан Серхан Мехерремов также отметил, что многократные круги самолета в районе Актау - это не случайность. По его словам, таким образом пилоты сбрасывали топливо, объем которого может достигать 10-15 тонн.

Кроме того, он пояснил, что в видео, снятом в кабине, указание бортпроводника о том, чтобы 20 человек прошли вперед является профессиональным решением, переданным капитаном. Такое решение принималось, чтобы стабилизировать положение самолета, которое сильно нарушилось.

"Самолет настолько потерял стабильность, что капитан попросил переместить часть пассажиров вперед, чтобы хоть немного восстановить равновесие", - рассказал пилот.

Серхан Мехерремов подчеркнул, что тот факт, что в результате этой трагической аварии выжили 29 человек, является подтверждением профессионализма и правильных решений пилотов.