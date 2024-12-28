Иса Рустамов стал победителем турнира "Kakhi Cup 2024"

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов (73 кг) стал победителем международного турнира "Kakhi Cup 2024" в столице Грузии Тбилиси.

İdman.biz сообщает, что наш представитель поднял 148 кг в рывке и 181 кг в толчке.

Рустамов завершил соревнования на первом месте с результатом 329 кг (148+181).

Говоря о своем успешном выступлении, он сообщил официальному сайту Федерации тяжелой атлетики (AAF), что его цель была завершить год с золотой медалью:

"Мы только что вернулись с чемпионата мира. У нас вообще не было времени на отдых. Руководство федерации создало все условия для моего участия в этом соревновании. Успешно выполнив все подходы, я завершил год с золотой медалью. Серьезная авиакатастрофа, произошедшая несколько дней назад, потрясла нас всех. Я посвящаю свою победу героическому экипажу самолета и светлой памяти пассажиров, погибших в авиакатастрофе".

Отметим, что вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, посетивший соседнюю страну в рамках международного турнира "Kakhi Cup 2024", вручил памятный подарок от имени AAF президенту Федерации тяжелой атлетики Грузии, трехкратному олимпийскому чемпиону Кахи Кахиашвили.