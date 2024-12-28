Уровень доверия к Макрону установил исторический минимум

Уровень доверия французского народа к президенту Эммануэлю Макрону упал до одного из самых низких показателей после протестов движения "желтых жилетов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании "Toluna Harris Interactive" для телеканала LCI, сегодня уровень доверия к французскому лидеру составляет всего лишь 32%.

Согласно данным, 42% опрошенных заявили, что абсолютно не доверяют президенту.

Наибольшее недоверие к Макрону выражают французы в возрасте от 50 до 64 лет, где абсолютное большинство (51%) отметили полное отсутствие доверия. В этой возрастной группе также отмечается рост уровня недоверия на 18%.

Опрос был проведен с 24 по 26 декабря среди 1 104 французов старше 18 лет на основе репрезентативной выборки.