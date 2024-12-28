Представлен проект, объединяющий поэзию Физули, мугам и театральное искусство

В Международном центре мугама в Баку состоялся литературно-художественный вечер "Aşiqi-sadiq mənəm", посвященный 530-летию великого поэта и философа Мухаммеда Физули, сообщает Day.Az. Мероприятие прошло при совместной организации министерства культуры, Международного центра мугама и Союза писателей Азербайджана (СПА).

Ведущим вечера был секретарь СПА Ильгар Фахми. Выступившие заведующий кафедрой Азербайджанской национальной консерватории Фирудин Гурбансой, заместитель председателя СПА, председатель Совета печати Рашад Меджид, председатель Центра художественного перевода и литературных связей при СПА Асад Джахангир и поэтесса Махджамал рассказали о творчестве гениального Физули, его богатом литературном наследии, влиянии на развитие азербайджанской культуры и литературы, поделились мыслями на тему газелей и мугама.

Было отмечено, что Физули является одним из величайших символов духовности азербайджанского народа. Выступившие подчеркнули, что и поныне многие композиторы регулярно обращаются к его поэзии, в которой также упоминаются музыкальные инструменты и музыкальные термины того времени. Среди этих инструментов ней, джэнг, уд, гопуз, музикар, нефир, тенбур, сетар, канон и многие другие отождествляются с тем или иным образом, философской идеей и эстетическим воздействием. Вечер продолжился композициями мугама из газелей Физули в исполнении ханенде и литературно-театральной композицией, основанной на произведениях поэта. Культурный проект, объединяющий классическую поэзию, мугам и театральное искусство оставил самые яркие впечатления.

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