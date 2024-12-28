https://news.day.az/sport/1719144.html Вагиф Джавадов подписал новый контракт с "Сумгайытом" Футбольная команда "Сумгайыт" подписала контракт с Вагифом Джавадовым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, с 35-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года. Во втором круге Джавадов исполнял обязанности главного тренера "Сумгайыта".
Вагиф Джавадов подписал новый контракт с "Сумгайытом"
Футбольная команда "Сумгайыт" подписала контракт с Вагифом Джавадовым.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, с 35-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года.
Во втором круге Джавадов исполнял обязанности главного тренера "Сумгайыта".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре