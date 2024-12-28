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Вагиф Джавадов подписал новый контракт с "Сумгайытом"

Футбольная команда "Сумгайыт" подписала контракт с Вагифом Джавадовым. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, с 35-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года. Во втором круге Джавадов исполнял обязанности главного тренера "Сумгайыта".