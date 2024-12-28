Вагиф Джавадов подписал новый контракт с "Сумгайытом"

Футбольная команда "Сумгайыт" подписала контракт с Вагифом Джавадовым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, с 35-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года.

Во втором круге Джавадов исполнял обязанности главного тренера "Сумгайыта".