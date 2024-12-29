В одном из поселков Баку не будет газа

В поселке Алят Гарадагского района 29 декабря 2024 года с 10:00 временно будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой линии среднего давления к существующему источнику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Azəriqaz", планируется обеспечить подачу газа потребителям через альтернативный источник.

В противном случае возможны временные перебои в газоснабжении поселков Алят и Гобустан, а также жилых массивов Котал и Шыхлар Гарадагского района.