https://news.day.az/society/1719350.html В одном из поселков Баку не будет газа В поселке Алят Гарадагского района 29 декабря 2024 года с 10:00 временно будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой линии среднего давления к существующему источнику. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Azəriqaz", планируется обеспечить подачу газа потребителям через альтернативный источник.
В одном из поселков Баку не будет газа
В поселке Алят Гарадагского района 29 декабря 2024 года с 10:00 временно будет приостановлена подача газа в связи с подключением новой линии среднего давления к существующему источнику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Azəriqaz", планируется обеспечить подачу газа потребителям через альтернативный источник.
В противном случае возможны временные перебои в газоснабжении поселков Алят и Гобустан, а также жилых массивов Котал и Шыхлар Гарадагского района.
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