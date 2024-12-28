Проводятся масштабные следственные мероприятия в связи с авиакатастрофой

В настоящее время Следственным управлением проводятся масштабные следственные мероприятия по факту крушения самолета AZAL под Актау.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев на заседании коллегии, посвящённом вопросам текущей работы прокуратуры, выполненным задачам в этом году, а также предстоящим задачам и организации работы.

К.Алиев отметил, что сразу после происшествия Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время Следственным управлением проводятся масштабные следственные мероприятия.

"Кроме того, в рамках взаимного сотрудничества с соответствующими государственными учреждениями, а также с прокурорскими органами Республики Казахстан, Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия, проводятся расследования для установления настоящих причин происшествия, и в короткие сроки будут обеспечены конкретные результаты в этом направлении", - сказал К.Алиев.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Ранее мы сообщали, что в России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL.