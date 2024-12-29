Названа причина взрыва на южно-корейском самолете

Самолет, который потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Муан в Южной Корее, из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на оценки властей, регулирующих авиационную сферу.

По информации агентства, борт должен был приземлиться в 08:30 по местному времени в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо.

Yonhap пишет, что экипаж предпринял первую попытку сесть, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж - без шасси. Однако не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

Агентство уточняет, что шасси "не было нормально выпущено", неисправность, по оценкам экспертов, была вызвана столкновением с птицами.