Столько наших дзюдоистов будут "сеянными" в новом году?

Четверо азербайджанских дзюдоистов начнут соревнования нового года в качестве "сеянных" участников.

Как передает İdman.biz, на каждом турнире восьмерка сильнейших атлетов по рейтингу в каждой категории является "сеянной". При жеребьевке фаворитам могут попасться в первой схватке соперники с низким рейтингом, а порой они начинают соревнование с более поздней стадии.

Если исходить из итогового рейтинга уходящего года, то сразу четыре наших дзюдоиста могут стать "сеянными" на ближайших турнирах. Это лидеры квалификации, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Эльджан Гаджиев (90 кг), находящийся на шестой строчке, и Зелим Цкаев (81 кг), идущий восьмым.