https://news.day.az/world/1719333.html Крупные пожары охватили Австралию - ВИДЕО В Австралии пожарные борются с масштабным пожаром, который охватил 74 000 гектаров в национальном парке Грампианс в штате Виктория. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Крупные пожары охватили Австралию - ВИДЕО
В Австралии пожарные борются с масштабным пожаром, который охватил 74 000 гектаров в национальном парке Грампианс в штате Виктория.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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