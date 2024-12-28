Крупные пожары охватили Австралию

В Австралии пожарные борются с масштабным пожаром, который охватил 74 000 гектаров в национальном парке Грампианс в штате Виктория.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: