Президенты Казахстана и России обсудили работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы в Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Токаева, главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи города Актау.
"Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что созданная Правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии.
Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий", - сообщили в офисе Президента Казахстана.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
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