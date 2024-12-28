Президент Ильхам Алиев - о катастрофе самолета AZAL: Показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства

Показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства в самолет AZAL.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным.

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