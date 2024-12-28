Определились чемпионы Азербайджана в пяти весовых категориях - ФОТО
Продолжаются чемпионаты Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на ковер вышли борцы вольного стиля.
Определились победители в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг.
57 кг
1. Ислам Базарганов (AGF)
2. Рахман Иманов (Зенит)
3. Магомед Исмаилов (Нефтчи), Магомедали Ализаде (Имишли)
65 кг
1. Али Рагимзаде ("Нефтчи", Астара)
2. Мурад Хагвердиев ("Нефтчи", Гянджа)
3. Рашид Бабазаде (Масаллы, Абшерон), Муса Агаев (Зенит)
74 кг
1. Аганазар Новрузов (Нефтчи)
2. Джабраил Гаджиев (AGF)
3. Джошгун Азимов (МОИК), Муса Вердиев (Гянджа, "Нефтчи")
86 кг
1. Арсений Джиоев (AGF)
2. Васиф Худиев ("Зенит", "Нефтчи")
3. Тебриз Байрамов (Сумгаит, "Тахсил"), Тимур Гюльмагомедов (AGF)
97 кг
1. Гаджимурад Магомедсаидов (AGF)
2. Ислам Ильясов (Абшерон, "Нефтчи")
3. Абдулджалил Шабанов (Абшерон), Аслан Абакаров (AGF)
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