https://news.day.az/society/1718968.html В Азербайджане вводится штраф для продавцов аптек - Подробности Устанавливается штраф в отношении продавцов аптек. Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В Азербайджане вводится штраф для продавцов аптек - Подробности
Устанавливается штраф в отношении продавцов аптек.
Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно изменению, за непредоставление потребителю продавцом информации об имеющихся в аптечной организации лекарствах с действующим веществом, указанным в рецепте, и их ценах предусмотрен штраф в размере двухсот манатов.
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.
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