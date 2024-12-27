Минтруда и соцзащиты Азербайджана о повышении зарплат

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, в связи с доведением минимальной месячной заработной платы с 1 января 2025 года до 400 манатов, Кабинет министров утвердил новую Единую тарифную таблицу по выплате заработной платы работников в сферах, финансируемых из государственного бюджета, для приведения в соответствие с этим распоряжением тарифных (должностных) окладов.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты, по новой Таблице, состоящей из 19 ступеней, зарплаты были увеличены на 16 процентов. Заработная плата по первой ступени таблицы была увеличена с 345 до 400 манатов, на других ступенях зарплаты также отражены с повышениями.

Работники, заработная плата которых регулируется на основе Единой тарифной таблицы, это работники социальной сферы, областей науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, аквакультуры и рыболовства.

Также с новыми повышениями утверждены зарплаты работников, не являющихся государственными служащими, работающих в государственных органах, суммы почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, зарплаты главных специалистов по селекции в области спорта.

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Недавно сообщалось, что некоторым лицам в Азербайджане хотят повысить зарплату.