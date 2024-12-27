В Балакене похоронили 26-летнего парня, погибшего в авиакатастрофе

Похоронен один из погибшгих в авиакатастрофе в Актау - Рамазан Нариман оглу Филиев (1998 г.р.).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, он похоронен на кладбище села Шариф Балакянского района.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

Отметим, что недавно был похоронен житель Джалилабадского района, погибший в авиакатастрофе.