https://news.day.az/society/1718734.html Похоронен один из погибших в авиакатастрофе близ Актау Похоронен житель Джалилабадского района, погибший в авиакатастрофе. Как сообщает Day.Az, тело жителя села Мирзали Джалилабадского района Гошгара Фирудин оглу Садыгова 1997 года рождения было передано семье. После церемонии прощания его похоронили в родном селе.
Похоронен один из погибших в авиакатастрофе близ Актау
Похоронен житель Джалилабадского района, погибший в авиакатастрофе.
Как сообщает Day.Az, тело жителя села Мирзали Джалилабадского района Гошгара Фирудин оглу Садыгова 1997 года рождения было передано семье. После церемонии прощания его похоронили в родном селе.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
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