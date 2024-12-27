Похоронен один из погибших в авиакатастрофе близ Актау

Похоронен житель Джалилабадского района, погибший в авиакатастрофе.

Как сообщает Day.Az, тело жителя села Мирзали Джалилабадского района Гошгара Фирудин оглу Садыгова 1997 года рождения было передано семье. После церемонии прощания его похоронили в родном селе.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.