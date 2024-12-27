https://news.day.az/officialchronicle/1718824.html Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год Президент Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, расходы Фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждены в размере 260 700 000,0 манатов. Источником финансирования этих расходов являются:
Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, расходы Фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждены в размере 260 700 000,0 манатов.
Источником финансирования этих расходов являются:
Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год - 206 400 000,0 манатов;
54 300 000,0 манатов, направленные на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.
Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.
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