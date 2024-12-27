Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2025 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, расходы Фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждены в размере 260 700 000,0 манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год - 206 400 000,0 манатов;

54 300 000,0 манатов, направленные на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.