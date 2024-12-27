Азербайджан и Болгария укрепляют обмен в налоговой сфере

В целях расширения двусторонних связей и обмена опытом в налоговой сфере между Азербайджаном и Болгарией, делегация, состоящая из сотрудников Главного управления службы налогового омбудсмена при Государственной налоговой службе, Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга, Главного юридического управления, Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков, Главного управления по рассмотрению административных жалоб и других структур при министерстве экономики посетила столицу Болгарии город София.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в рамках визита был проведен ряд встреч с руководящими должностными лицами Агентства национальных доходов Болгарии. В ходе встреч делегацией Государственной налоговой службы были сделаны презентации, связанные с национальным опытом. В презентациях была представлена информация об услугах, предоставляемых налоговой администрацией Азербайджана, методах определения уровня удовлетворенности налогоплательщиков, оценки и повышения уровня качества услуг, основных показателях деятельности в этой области и механизмах проверки соответствия фактических показателей. До внимания болгарских коллег была доведена информация о применении принципов клиентоориентированности в ГНС, деятельности лаборатории пользовательского опыта (UX-Lab), создаваемых проактивных и ситуационных услугах.

Кроме того, сотрудники ГНС ознакомились со служебным центром "Iztok" Агентства национальных доходов. Состоялся обмен опытом в области разрешения судебных и досудебных споров, рассмотрения административных жалоб, обслуживания налогоплательщиков, камеральных налоговых проверок и других областях.

Отметим, что визит состоялся в рамках деятельности новосозданной рабочей группы между налоговыми службами Азербайджана и Болгарии.