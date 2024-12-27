Трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакрушении близ Актау продолжают лечение в Казахстане

Трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, находятся под медицинским наблюдением в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

На данный момент в больнице продолжают лечение 6 пациентов.

"Четверо из них - в реанимации, один из них находится в очень тяжелом состоянии. Трое - в стабильном тяжелом состоянии. Двое пациентов продолжают лечение в травматологическом отделении. Из 6 пациентов, получающих лечение в областной многопрофильной больнице, трое граждане Азербайджана, трое - Кыргызстана. Они получают полноценное лечение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане было объявлено днем ​​траура.