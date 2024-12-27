В Азербайджане продлен особый карантинный режим

В Азербайджане продлен особый карантинный режим до 1 апреля 2025 года, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Новость обновляется

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.