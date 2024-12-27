https://news.day.az/society/1718769.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим В Азербайджане продлен особый карантинный режим до 1 апреля 2025 года, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин. Новость обновляется С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим до 1 апреля 2025 года, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Новость обновляется
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
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