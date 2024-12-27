Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О гранте"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О гранте".

Согласно закону, муниципалитеты смогут получать гранты, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кроме того, будут разработаны и урегулированы правовые основы предоставления грантов муниципалитетам с целью расширения их доступа к финансовым ресурсам.

В связи с исполнением соответствующего закона глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы.