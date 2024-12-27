https://news.day.az/officialchronicle/1718909.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О гранте" Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О гранте". Согласно закону, муниципалитеты смогут получать гранты, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О гранте"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О гранте".
Согласно закону, муниципалитеты смогут получать гранты, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кроме того, будут разработаны и урегулированы правовые основы предоставления грантов муниципалитетам с целью расширения их доступа к финансовым ресурсам.
В связи с исполнением соответствующего закона глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы.
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