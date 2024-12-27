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Нурсултан Назарбаев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется