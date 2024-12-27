https://news.day.az/officialchronicle/1718907.html Нурсултан Назарбаев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Нурсултан Назарбаев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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