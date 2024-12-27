Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне

Первоначальный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.