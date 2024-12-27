https://news.day.az/society/1718933.html Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне - Рашад Набиев Первоначальный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Новость обновляется
Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне - Рашад Набиев
Первоначальный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре