Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в ряд законов

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, страховые взносы, предусмотренные настоящим законом, перечисляются страхователем за каждый месяц, выплачиваются в полном объеме одновременно с выплатами заработной платы, но не позднее 15-го числа следующего месяца и не позднее 20-го числа следующего месяца после окончания каждого квартала; при временном прекращении страхователем своей деятельности в Азербайджанской Республике, а также при прекращении страхования, или прекращении деятельности страхователя - в течение 30 дней со дня, указанного в соответствующем заявлении (справке), но не позднее срока, установленного настоящим законом для представления отчета по форме, установленной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Действие настоящего закона распространяется на страховые премии, уплачиваемые по договорам накопительного страхования жизни и пенсионного страхования, заключенным после 1 января 2025 года.

В отношении страховщиков негосударственного сектора льгота по взносу на социальное страхование, действующая до 1 января 2025 года по договорам накопительного страхования жизни и пенсионного страхования, заключенным до 1 января 2025 года на срок не менее 3 лет, применяется только к страховым взносам, уплаченным в течение 3 лет с даты заключения этих договоров, до истечения которых не прошло 3 года.

В отношении страхователей, не относящихся к негосударственному сектору, льгота по взносам на социальное страхование, действующая до 1 января 2025 года по договорам накопительного страхования жизни и пенсионного страхования, заключенным до 1 января 2025 года на срок не менее 3 лет, применяется только к страховым взносам, уплаченным до 1 января 2025 года, 3-летний срок которых к этой дате истек.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.