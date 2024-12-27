Волейболист сборной Азербайджана сыграет против мировых звезд

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, выступающий за румынский "Брашов", в новом году сыграет против одной из самых титулованных клубов в мире.

Как передает İdman.biz, на стадии плей-офф Кубка ЕКВ румынская команда встретится с итальянским "Трентино" - пятикратным чемпионом мира среди клубов, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Первый матч состоится в Румынии 15 января, а ответный - 30 января в Италии.

Отметим, что на стадии 1/8 финала "Брашов" выбил из борьбы ТТУ (Эстония), а "Трентино" оказался сильнее "Бенфики" (Португалия).