Что происходило в рухнувшем самолете AZAL?

После первого удара на борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, открылись кислородные маски. Однако, когда экипаж хотел обратиться к пассажирам, произошел второй удар.

Как сообщает портал Day.Az, бортпроводница самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) Айдан Рагимли рассказала об этом XəzərXəbər.

По ее словам, во время второго удара другой бортпроводник Зульфугар Асадов получил травму левой руки.

"Я старалась ему помочь. Мы переместились в хвостовую часть самолета, заняли места для экипажа и надели кислородные маски. Я оказала ему первую помощь", - отметила Рагимли.

Также она рассказала, что поддерживала связь со старшей бортпроводницей Хёкумой Алиевой.

"Внутрь самолета попали осколки. Информация о взрыве кислородного баллона - ложная. Если бы он взорвался, никто бы из нас не выжил", - подчеркнула она.

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