https://news.day.az/world/1719005.html США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты" США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте американского минфина. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, политик попал под санкции "из-за действий в пользу России".
США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты"
США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте американского минфина.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, политик попал под санкции "из-за действий в пользу России".
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