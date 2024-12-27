"В будущем они займут место титулованных спортсменов"

"Эти борцы - спортсмены, которые тренируются в составе национальной сборной, и я хорошо их всех знаю. Некоторые из наших сильных спортсменов не смогли принять участие в чемпионате из-за травм, а другие только что вернулись с соревнований".

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг).

Он высказал мнение о проходящем чемпионате Азербайджана по борьбе. По словам чемпиона мира и Европы, те, кто преуспеют в греко-римской борьбе, в будущем проявят себя хорошо:

"Наши молодые и юные борцы сказали свое слово на этом чемпионате. Они доказали, что могут выступить в чемпионате Азербайджана и завоевать медаль. Я верю в продолжение этих успехов. Борцы, которых мы видим среди победителей сегодня, в будущем займут место титулованных спортсменов и не останутся в их тени".

Гусейнов заявил, что 2024 год можно считать успешным для азербайджанской борьбы:

"Мы являемся одной из стран, оставивших свой след в мире борьбы. Оценивать нынешнее состояние азербайджанской борьбы по результатам Олимпийских игр было бы неправильно. В этом году на чемпионате Европы успешно выступили как наши команды по вольной борьбе, так и по греко-римской. В то же время сборная по греко-римской борьбе во второй раз в своей истории завоевала звание чемпиона мира. Это довольно успешный результат. Конечно, мы, спортсмены, знаем, что болельщики всегда ждут высоких результатов. Но иногда ожидания могут не оправдаться. Завоевать медаль на Олимпийских играх, стать чемпионом мира в составе команды и попасть в число призеров чемпионата Европы - это серьезные достижения. Учитывая, что это рекорд в азербайджанском спорте, когда команда дважды становилась чемпионом мира, а также когда на одном чемпионате мира было три чемпиона мира. Более того, Эльдениз Азизли стал единственным спортсменом в истории независимости Азербайджана, четырежды завоевавшим титул чемпиона мира".

Опытный спортсмен отметил, что среди молодого поколения немало перспективных борцов:

"Особенно меня удивил Нихат Мамедли. Нихат, который в начале года был чемпионом Европы в весовой категории 60 кг, в конце года стал чемпионом мира в категории 63 кг. Не каждому спортсмену дано подняться на вершину сразу в двух весовых категориях за один год".

Отметим, что чемпионат Азербайджана по борьбе завершится завтра. Сегодня начались соревнования борцов вольного стиля.