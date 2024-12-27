https://news.day.az/society/1718965.html В село Баллыджа Ходжалинского района вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО В село Баллыджа Ходжалинского района сегодня вернулась 21 семья (119 человек). Как сообщает Day.Az, бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся на родину, впервые за 32 года отметят День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в родном краю. В связи с "Большим возвращением" в селе была перестроена вся инфраструктура.
В село Баллыджа Ходжалинского района вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
В село Баллыджа Ходжалинского района сегодня вернулась 21 семья (119 человек).
Как сообщает Day.Az, бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся на родину, впервые за 32 года отметят День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в родном краю.
В связи с "Большим возвращением" в селе была перестроена вся инфраструктура. Село обеспечено электричеством, питьевой водой, природным газом и скоростным интернетом.
Отметим, что село Баллыджа было оккупировано армянской армией в 1992 году. Оно было освобождено от оккупации в результате антитеррористических мер локального характера в сентябре 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре