Названы даты начала сезонов в следующем году

Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Министерства науки и образования объявила сроки наступления времен года в Азербайджане в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в обсерватории.

Годовое видимое движение Солнца является проявлением годового движения Земли вокруг Солнца. Круг, который Солнце очерчивает на небесной сфере во время этого видимого движения, называется эклиптикой. На этом круге есть 4 характерные точки. Эти точки являются точками весеннего и осеннего равноденствий, зимнего и летнего солнцестояния. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца, момент прохождения Солнца через эти точки указывает на дату начала астрономических сезонов.

Так как в день весеннего равноденствия лучи солнца падают под прямым углом к экватору Земли, то продолжительность дня и ночи равняется 12 часам во всех географических широтах. В этот день Солнце переходит из Южного полушария в Северное, пересекая небесный экватор. В Северном полушарии начинается весна, а в Южном полушарии - осень. В 2025 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 13:01 по бакинскому времени.

В день летнего солнцестояния Северное полушарие Земли максимально наклонено к Солнцу. Продолжительность дня и ночи на экваторе остается неизменной и составляет 12 часов в течение года, а по мере продвижения к полюсам эта разница увеличивается до 24 часов. В результате день летнего солнцестояния составляет 24 часа дня на Северном полюсе и 24 часа ночи на Южном полюсе. В географической широте, где мы находимся, день длится 15 часов 3 минуты 23 секунды, а ночь - 8 часов 56 минут 37 секунд. С этого момента в Северном полушарии наступает астрономическое лето, а в Южном полушарии - астрономическая зима. В 2025 году летний сезон в Азербайджане наступит 21 июня в 06:42.

Поскольку в день осеннего равноденствия лучи Солнца снова падают под прямым углом к экватору Земли, продолжительность дня и ночи становится равной 12 часам во всех географических широтах. В этот день Солнце переходит из Северного полушария в Южное, пересекая небесный экватор, и начинается астрономическая осень в Северном полушарии и астрономическая весна в Южном полушарии. В 2025 году в Азербайджане осень наступит 22 сентября в 22:19.

В день зимнего солнцестояния Южное полушарие Земли максимально наклонено к Солнцу. В этот день на Южном полюсе день длится 24 часа, а на Северном полюсе - 24 часа длится ночь. В географической широте, где мы находимся, день длится 15 часов 3 минуты 23 секунды, а ночь - 8 часов 56 минут 37 секунд. С этого момента в Северном полушарии начинается зимний сезон, а в Южном полушарии - летний сезон. В 2025 году в Азербайджане зима наступит 21 декабря в 19:03.

Ранее мы сообщали, что 21 декабря 2024 года в 13:20 по бакинскому времени произошло зимнее солнцестояние.