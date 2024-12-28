https://news.day.az/world/1719050.html В Казани временно ограничили работу аэропорта Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Росавиацию. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
В Казани временно ограничили работу аэропорта
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Росавиацию.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.
Ранее мы сообщали, что AZAL приостановил полеты в некоторые города России.
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