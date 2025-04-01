https://news.day.az/society/1741225.html 24 студента БВШН стали победителями программы Aspire Leaders 24 студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR приняты в программу Aspire Leaders. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в БВШН, программа основана Гарвардской школой бизнеса. Здесь участники получат доступ к лекциям, проводимым Гарвардским университетом, и смогут пообщаться с профессорами этого вуза.
24 студента БВШН стали победителями программы Aspire Leaders
24 студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR приняты в программу Aspire Leaders.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в БВШН, программа основана Гарвардской школой бизнеса. Здесь участники получат доступ к лекциям, проводимым Гарвардским университетом, и смогут пообщаться с профессорами этого вуза.
Молодые люди из более чем 150 стран мира получат возможность представлять свою культуру, продвигать свои страны, расширять свои связи и образовательные возможности.
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