24 студента БВШН стали победителями программы Aspire Leaders

24 студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR приняты в программу Aspire Leaders.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в БВШН, программа основана Гарвардской школой бизнеса. Здесь участники получат доступ к лекциям, проводимым Гарвардским университетом, и смогут пообщаться с профессорами этого вуза.

Молодые люди из более чем 150 стран мира получат возможность представлять свою культуру, продвигать свои страны, расширять свои связи и образовательные возможности.